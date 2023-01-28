وزير الداخلية يبحث ملف التعاون والتنسيق الأمني مع مصر

2023/01/28 | 13:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

بحث وزير الداخلية، عبد الامير الشمري، اليوم السبت، ملف التعاون والتنسيق الامني مع السفير المصري في بغداد.

وذكر بيان للداخلية، تلقته (بغداد اليوم)، أنه "في بداية اللقاء رحب الوزير بضيفه، وبحث معه جملة من المواضيع ذات الاهتمام المتبادل، في مقدمتها التنسيق والتعاون الأمني".وتابع: "كما جرى بحث مواضيع أخرى تتعلق بتعزيز المصالح المتبادلة بين البلدين الشقيقين وتطوير العلاقات الثنائية وتقوية أواصر التعاون في المجالات والقضايا التي تخدم المصالح المتبادلة".

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