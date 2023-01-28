2023/01/28 | 13:45 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: uQaIISydqm8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. هوشيار زيباري: وضع سيطرات السونار بين المحافظات تحريف وهدفه الانتباه لملفات أخرى) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. هوشيار زيباري: وضع سيطرات السونار بين المحافظات تحريف وهدفه الانتباه لملفات أخرى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).