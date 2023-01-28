2023/01/28 | 13:50 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: tsnLduMNpoE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مراسل زاكروس يستعرض مضمون وأجندة اجتماع المكتبين السياسيين للديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مراسل زاكروس يستعرض مضمون وأجندة اجتماع المكتبين السياسيين للديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).