تصاعد الغضب في الولايات المتحدة بعد نشر فيديو تعرض أمريكي أسود للضرب بأيدي الشرطة

2023/01/28 | 13:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تظاهرة في شيكاغو بتاريخ السابع والعشرين من كانون الثاني/يناير 2023 © ا ف ب KAMIL KRZACZYNSKI ممفيس (الولايات المتحدة) (أ ف ب) – نشرت مدينة ممفيس الأميركية الجمعة مقطع فيديو مؤلما يظهر خمسة شرطيين ينهالون ضربا على رجل أسود يبلغ التاسعة والعشرين سُمع وهو ينادي والدته أثناء تعرضه للضرب، في واقعة أثارت دعوات إلى […]

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