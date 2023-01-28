بحوزتهم 42 الف حبة.. اعتقال 3 متهمين بتجارة المخدرات في ديالى

2023/01/28 | 14:00 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – امنأعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، اليوم السبت، القاء القبض على 3 متهمين بتجارة المخدرات في ديالى.

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