أخيرًا فُكّت ألغاز

2023/01/28 | 14:08 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حصلنا على منظور جديد لـ"الصبي الذهبي"، اللقب الذي أُعطي لهذه المومياء التي يُعتقد أنّها دفنت بين عامي 332 و30 قبل الميلاد.لكن، بفضل كشف فكّ رقمي، كُشف أخيرًا عن 49 تميمة، وجعران ذهبي، ولسان ذهبي، كان يفترض أن يساعد الميت على التحدث في حياة ما بعد الموت.

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