"عمره 13 عاما".. الشرطة الإسرائيلية تكشف تفاصيل عملية إطلاق النار في القدس الشرقية

2023/01/28 | 14:13 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصيب إسرائيليان بجروح، صباح السبت، في إطلاق نار في القدس الشرقية نفذه فتى فلسطيني في الثالثة عشرة من عمره أصيب بدوره برصاص الشرطة، غداة اعتداء على كنيس أوقع سبعة قتلى وقُتل منفذه.

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