العراق استورد سلعا غير نفطية من ايران خلال 10 اشهر بـ8.9 مليار دولار

2023/01/28 | 14:30 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

اعلن مدير عام الكمارك الايرانية محمد رضواني، بان صادرات البلاد من السلع غير النفطية حققت رقما قياسيا بلغ 45 مليارا و 300 مليون دولار خلال 10 اشهر، فيما يبلغ حجم الاستيراد العراقي لهذه السلع من ايران نحو 9 مليارات.

وقال رضواني إن “إجمالي الصادرات من السلع غير النفطية في البلاد، باستثناء صادرات الخدمات الفنية والهندسية والكهرباء في الاشهر العشرة الاولى من العام الجاري (العام الايراني بدا في 21 اذار 2022) تجاوز 103 مليون طن بقيمة 45 مليارا و 300 مليون دولار”، وفقاً لارنا.

وأضاف انه “بالمقارنة مع نفس الفترة من العام السابق، زادت هذه الكمية من الصادرات غير النفطية بنسبة 2.93% وزناً و 17.66% بالقيمة الدولارية”، مشيراً إلى أن “حجم واردات البلاد خلال هذه الفترة بلغ 31 مليون طن بقيمة 48 مليارا و 500 مليون دولار، وهو ما يمثل انخفاضا بنسبة 7.6% في الوزن وزيادة بنسبة 16.86% في القيمة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي”.

وبين انه “في الأشهر العشرة الاولى من هذا العام، ارتفع متوسط القيمة الكمركية لكل طن من البضائع المصدرة من 385 دولاراً الى 440 دولاراً مقارنة مع العام الماضي، وهو ما يظهر نمواً قدره 14.31% دولاراً”.

وأكد رضواني فر أن “أهم منتج تم تصديره كان الغاز الطبيعي المسال بقيمة 6 مليارات و 800 مليون دولار، وهو ما يمثل 15.4% من إجمالي قيمة الصادرات”، موضحاً أن “أكبر وجهات التصدير خلال هذه الفترة هي الصين بـ 12 ملياراً و 600 مليون دولار، والعراق بـ 8 مليارات و900 مليون دولار، وتركيا 6 مليارات و600 مليون دولار، والإمارات بـ 4 مليارات و800 مليون دولار والهند بمليار و600 مليون دولار”.

واضاف ان “حصة هذه الدول الخمس في المجموع بلغت حوالي 73.96% من حيث الوزن و 76.3% من إجمالي قيمة الصادرات غير النفطية للبلاد”، منوها الى ان “الأصناف الأساسية بما في ذلك الذرة والرز وفول الصويا والقمح وزيت دوار الشمس والشعير وكسب فول الصويا مدرجة في قائمة أول 10 أصناف من السلع المستوردة، وبلغ مجموعها 57.6% وزناً و21.2% من حيث القيمة من إجمالي واردات البلاد”.

وأكد مدير عام الكمارك الايرانية: “كما بلغت قيمة جميع أنواع الهواتف المحمولة ما مجموعه 2 مليار و280 مليون دولار، أي ما يعادل 4.7% من إجمالي قيمة واردات البلاد”.

وقال ايضاً أنه “بحسب التقارير الكمركية فان الدول الخمس الرئيسية الأطراف في واردات ايران، هي الإمارات العربية المتحدة بـ 15 مليار دولار، والصين بـ 12.7 مليار دولار، وتركيا بـ 5.100 مليار دولار، والهند بـ 2.4 مليار دولار، وألمانيا بمليار و500 مليون دولار، أي 65.19% وزناً و 75.6% من إجمالي واردات البلاد”.

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