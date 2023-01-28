2023/01/28 | 14:30 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 28 يناير، 2023 بغداد/المسلة: يزور وفد من الحزب الديمقراطي الكردستاني، السبت، 28 كانون الثاني، 2023،...

ظهرت المقالة الاتحاد الوطني يجتمع مع الحزب الديمقراطي بعد 3 اشهر من القطيعة أولاً على المسلة.

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