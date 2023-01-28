2023/01/28 | 14:30 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 28 يناير، 2023 بغداد/المسلة: تهتم الحكومة العراقية برفع قيمة العملة العراقية أمام الدولار الأميركي، ومن...

ظهرت المقالة الدينار الضعيف يدفع السوداني الى طرق باب باريس لكسب رضا البيت الأبيض أولاً على المسلة.

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