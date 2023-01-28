خاص لـ ايزيدي 24 : حكومة ولاية “بادن فورتمبيرغ” الالمانية وضعت خطة لاستقبال ما يصل الى 200 شخص من ضحايا الإبادة الايزيدية

2023/01/28 | 14:33 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – دلو هسكاني في اتفاق الائتلاف، قرر الحزبان الحاكمان الخضر والاتحاد الديمقراطي المسيحي في ولاية “بادن فورتمبيرغ” جنوب غرب جمهورية ألمانيا قبول ما يصل إلى 200 شخص من ضحايا الابادة الايزيدية ضمن برنامج خاص وخاصة من النساء والأطفال، الذين أصبحوا ضحايا لما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية.خصت حكومة ولاية “بادن فورتمبيرغ” يوم …

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