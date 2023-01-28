بعد الاعتراف بالابادة، وفد الخارجية الالمانية يدرس سبل تنفيذ القرار من معبد لالش

2023/01/28 | 14:33 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – لالش زار وفد من وزارة الخارجية الألمانية يوم الجمعة معبد لالش للديانة الايزيدية ،لدراسة سبل تنفيذ قرار البرلمان الألماني الأخير بالاعتراف بجرائم تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) ضد الجماعة العرقية الدينية باعتبارها “إبادة جماعية”.اعتبر البرلمان الألماني الأسبوع الماضي جرائم داعش بحق الإيزيديين “إبادة جماعية”.يحث قرار البوندستاغ المحاكم الألمانية على اتخاذ …

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