مقتل 8 إسرائيليين في اطلاق نار قرب كنيس يهودي

2023/01/28 | 14:36 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قُتل 8 إسرائيليين وأصيب عدد آخر، مساء

يوم الجمعة، في إطلاق نار بالقرب من

كنيس يهودي في حي النبي يعقوب، شمال

القدس.

وقالت وسائل اعلام، إن مطلق النار هاجم

مجموعة من الإسرائيليين في الحي، قبل أن

يتم قتل

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