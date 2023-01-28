ضبط وكر لتهريب المشتقات النفطية في كربلاء

2023/01/28 | 14:36 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت شرطة الطاقة، ضبط وكر لتهريب

المشتقات النفطية واعتقال متهم وضبط

عجلته في محافظتي كربلاء وبغداد.

وذكر بيان لمديرية شرطة الطاقة، أنه

بناءاً على المعلومات الواردة من قيادة

عمليات كربلاء إلى مركز شر

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