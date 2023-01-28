سنتفاوض مع واشنطن.. السوداني يقر بوجود ارتفاع في الأسعار ويؤكد: وضعنا المالي هو الأفضل منذ 2003

2023/01/28 | 14:36 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقر رئيس مجلس الوزراء محمد شياع

السوداني، بوجود ارتفاع في الأسعار،

مشيراً الى أن نافذة بيع العملة "شوّهت"

النظامين المالي والمصرفي في العراق،

اكد ان وضعنا المالي هو الأفضل منذ 2003.

وقال السوداني في

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