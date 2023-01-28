نائب يرفع وثيقة

2023/01/28 | 14:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أكد عضو لجنة النزاهة النيابية هادي السلامي، اليوم السبت، أن حادثة حريق مبنى هيئة الضرائب تمت بفعل فاعل.

وقال السلامي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في مبنى مجلس النواب، وحضره مراسل (بغداد اليوم)، إن "حادثة الحريق الذي شب في مبنى هيئة الضرائب العامة، كان بفعل فاعل حسب تقرير لجنة التقصي، خلافا لما اعلنه مدير هيئة الضرائب شاكر الزبيدي بانه ناتج عن تماس كهربائي".

يتبع ...

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