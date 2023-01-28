الحلبوسي يحدد موعداً

2023/01/28 | 14:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

أعلن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم السبت، موعد حسم اختيار رؤساء اللجان النيابية.

وقال مصدر مطلع لـ(بغداد اليوم) إن "الحلبوسي اوعز خلال جلسة البرلمان المنعقدة، اليوم، بأن يكون يوم غد الاحد هو موعد حسم اختيار رؤساء اللجان البرلمانية".

وكان مجلس النواب العراقي قد عقد جلسته، اليوم السبت، برئاسة الحلبوسي وحضور 199 نائبا.

فيما أعلنت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان تلقته (بغداد اليوم) أن "مجلس النواب يُنهي القراءة الأولى لمشروع قانون تصديق اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب المفروضة على الدخل ومنع التهرب من دفع الضرائب بين حكومتي العراق وهولندا، كما أنهى القراءة الأولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى الاتفاقية الدولية بشأن إنشاء صندوق دولي للتعويض عن اضرار التلوث بالزيت لعام 1992".

تحرير: أ.غ

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