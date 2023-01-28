البرلمان ينهي قراءة مشروع قانون تصديق اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي

2023/01/28 | 14:48 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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انهى مجلس النواب، القراءة الاولى لمشروع قانون تصديق اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي.

وذكر المجلس في بيان أن “مجلس النواب انهى القراءة الأولى لمشروع قانون تصديق اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائبالمفروضة على الدخل ومنع التهرب من دفع الضرائب بين حكومة جمهورية العراق وحكومة مملكة هولندا”.

وعقد البرلمان جلسته برئاسة الرئيس محمد الحلبوسي وحضور 199 نائباً.

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