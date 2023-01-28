وزير الخارجية فؤاد حسين يطلب من المغرب تقديم تسهيلات للعراقيين الراغبين في القدوم اليهم

2023/01/28 | 14:53 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا وزير الخارجية فؤاد حسين، يوم السبت، الحكومة المغربية إلى السماح بدخول العراقيين الراغبين بزيارة أراضيها، وتقديم التسهيلات اللازمة لهم في هذا الإطار.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده حسين مع نظيره المغربي ناصر بوريطة على هامش الإعلان عن إفتتاح السفارة المغربية في العاصمة بغداد بشكل رسمي.

وقال حسين خلال المؤتمر، إنه بعد 25 عاما يجري وزير الخارجية المغربي زيارة إلى العراق لإفتتاح سفارة بلاده، مؤكدا على ضرورة تقديم التسهيلات اللازمة للعراقيين الراغبين بزيارة المغرب.

وأكد أيضا على ضرورة تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، مشيرا إلى ضرورة إعادة النظر بـ40 اتفاقية مبرمة بين بغداد والرباط، والعمل على تفعيلها.

كما أشار وزير الخارجية العراقي أنه، سيزور المغرب في شهر آيار المقبل لبحث عدة قضايا تخص البلدين.

بدوره وصف وزير الخارجية المغربي خلال المؤتمر افتتاح سفارة لبلاده في بغداد بالحدث التاريخي، مؤكدا دعم الرباط لسيادة واستقرار العراق.

ووصل وزير الخارجيَّة المغربيّ ناصر بوريطة، في وقت سابق من صباح اليوم، إلى بغداد في زيارة رسميَّة تستغرق يومًا واحدًا.

وقال المتحدث باسم الخارجية العراقية أحمد الصحاف في بيان، إن بوريطة سيلتقي خلال زيارته رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السودانيّ، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، و يفتتح سفارة بلاده في بغداد.

وستشهد الزيارة إضافة إلى افتتاح سفارة المغرب في بغداد توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

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