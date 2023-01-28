بيونغ يانغ: واشنطن تتجاوز الخط الأحمر في أزمة أوكرانيا

2023/01/28 | 14:53 - المصدر: قناة التغيير

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سيؤول – (أ ف ب)نددت كوريا الشمالية الجمعة بقرار واشنطن إرسال دبابات إلى أوكرانيا، معتبرة أن الولايات المتحدة تغذي «حرباً بالوكالة» لتدمير روسيا.ووعد الرئيس الأمريكي جو بايدن الأربعاء بأن يرسل إلى كييف 31 دبابة أبرامز، إحدى المركبات القتالية القوية والمتطورة للجيش الأمريكي.لكن عملية التسليم هذه لن تتم قبل «أشهر عدة»، بحسب المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي.وقالت كيم يو جونغ، شقيقة زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، في بيان الجمعة، إن واشنطن «تتجاوز الخط الأحمر أكثر»، متهمة الولايات المتحدة «المجرمة»، بالمسؤولية عن الحرب في أوكرانيا.وتابعت أنه توجَد وراء هذا القرار «رغبة شريرة للولايات المتحدة في تحقيق هدفها في الهيمنة» من خلال مواصلة تأجيج «حرب بالوكالة لتدمير روسيا»، مضيفة أن بيونغ يانغ ستقف «دائماً» مع الروس.إلى جانب الصين، تعد روسيا أحد حلفاء بيونغ يانغ القلائل على الساحة الدولية، وقد قدمت موسكو في الماضي مساعدة مباشرة لنظام كيم جونغ أون.وكوريا الشمالية هي الدولة الوحيدة، إلى جانب سوريا وروسيا، التي اعترفت باستقلال لوغانسك ودونيتسك، وهما منطقتان انفصاليتان مواليتان لروسيا في شرق أوكرانيا.

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