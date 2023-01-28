2023/01/28 | 15:05 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أفاد مصدر حكومي في دهوك، يوم السبت، بأن طائرات تركية قصفت سلسلة جبال متين شمال المحافظة.وقال المصدر، إن “طائرات تركية قصفت، اليوم، قمة جبل كورزار ضمن سلسلة جبل متين المطل […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قصف تركي يطال جبال متين في دهوك المركز الخبري الوطني.

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