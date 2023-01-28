أميركية تقتل طالبا سعوديا.. وأول تعليق رسمي من السفارة

2023/01/28 | 15:22 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علقت السفارة السعودية في واشنطن لأول مرة على قضية مقتل طالب مبتعث في حادثة طعن في مدينة بنسلفانيا بولاية جورجيا.

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