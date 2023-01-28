امين عام العتبة الحسينية لوفد من طلبة الدراسات العليا: خدماتنا سوف تمتد الى معظم المحافظات (مصور)

2023/01/28 | 15:28 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل الامين العام للعتبة الحسينية

المقدسة الأستاذ حسن رشيد العبايجي،

اليوم السبت، وفد من طلبة دراسات العليا

في التخطيط الاستراتيجي، واطلاعهم على

مشاريع العتبة الإستراتيجية، في دار

الضيافة في الصحن ا

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