مذكرة أمريكية عاجلة تحث على الاستعداد للحرب مع الصين

2023/01/28 | 15:28 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وسائل إعلام أمريكية، اليوم

السبت، عن مذكرة عاجلة مرسلة إلى مختلف

القيادات العسكرية الأمريكية وقادة

الوحدات القتالية في سلاح الجو تحثهم

على الاستعداد والتحضير للحرب مع الصين.

وذكرت وكالة "إن بي س

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