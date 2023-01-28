2023/01/28 | 15:40 - المصدر: وان نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الديمقراطي الكردستاني: سنتخذ موقفاً قوياً رداً على قرار المحكمة الاتحادية | اخبار الثالثة 2023/1/28) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الديمقراطي الكردستاني: سنتخذ موقفاً قوياً رداً على قرار المحكمة الاتحادية | اخبار الثالثة 2023/1/28) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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