2023/01/28 | 15:41 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 28 يناير، 2023 بغداد/المسلة: قاسم الغراوي رغم الوعود التي أطلقها السيد العلاق محافظ البنك المركزي...

ظهرت المقالة الدولار الأخضر في المربع الذهبي أولاً على المسلة.

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