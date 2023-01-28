2023/01/28 | 15:41 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 28 يناير، 2023 بغداد/المسلة: اثار وصف رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني للمحكمة الاتحادية العليا...

ظهرت المقالة تدخل واشنطن لصالح ارسال رواتب الاقليم ..



يدفع السوداني لوضع قرار المحكمة في أدراج مكتبه أولاً على المسلة.

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