بعد 10 سنوات ونيّف من العمل.. على مستشفى الحكيم بميسان الانتظار 60 يوماً أخرى!

2023/01/28 | 15:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ميسان

أعلن مدير عام صحة ميسان علي العلاق، اليوم السبت، عن المدة المتبقية لافتتاح مستشفى الحكيم في المحافظة والمعروف بالمستشفى التركي بعد مرحلة انجاز طويلة كان أمدها اكثر من 13 سنة.

وقال العلاق لـ(بغداد اليوم) إن "الشركة المنفذة للمشروع بدأت بتجهيز الأثاث ونصبه، ومن ثم سيبدأ العمل بنصب الأجهزة الطيبة ويرافقه تقديم خطة إدارة المستشفى لوزير الصحة صالح الحسناوي لغرض الموافقة عليها".

وأضاف أن "الخطة تتضمن تنسيب الكوادر الإدارية بالإضافة إلى نقل بعض الأقسام المهمة في المستشفيات القديمة الى المستشفى التركي"، مبينا أن "موعد افتتاح المستشفى سيكون في شهر اذار المقبل".

وأوضح العلاق أن "محافظة ميسان تعاني من عدم توفر مؤسسات صحية تليق بها"، مبينا أن "مستشفى الحكيم ستحتاج الى ستين يوما اخرى لافتتاحها، لتكون بوابة إيجابية لتقديم أفضل الخدمات لأهالي المحافظة".

وفي 29 كانون الأول من العام الماضي، أعلنت دائرة صحة ميسان عن موعد افتتاح مستشفى الحكيم التعليمي.

وقال مدير عام صحة ميسان علي العلاق في تصريح صحفي للوكالة الرسمية وتابعته (بغداد اليوم)، إن "الدائرة أكملت جميع التحضيرات للانتقال من مستشفى الشهيد الصدر التعليمي إلى مستشفى الحكيم التعليمي"، مؤكدًا أن "موعد الافتتاح سيكون في الـ 4 من شهر كانون الثاني 2023 ".

وأضاف أن "مستشفى الحكيم التعليمي سيكون بسعة 490 سريرًا وسيقدم خدمات طبية نوعية وشاملة لأهالي ميسان، لما يحتويه من أجهزة حديثة وعيادات طبية المستشفى التركي في المحافظة بأسرع وقت ممكن متخصصة".

وأشار العلاق إلى أن "شركة يونيفرسل التركية وبالاشتراك مع الكوادر الهندسية العراقية تواصل العمل لإنجاز المستشفى".

تحرير: ر.



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