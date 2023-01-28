2023/01/28 | 15:51 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أنهى مجلس النواب، اليوم السبت، تقرير مشروع قانون انضمام العراق لنظام لاهاي للقانون الدولي الخاص.

وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان ان “البرلمان أنهى قرير ومناقشة مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى نظام لاهاي للقانون الدولي الخاص”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البرلمان يُنهي تقرير مشروع قانون انضمام العراق لنظام لاهاي للقانون الدولي الخاص) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البرلمان يُنهي تقرير مشروع قانون انضمام العراق لنظام لاهاي للقانون الدولي الخاص) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).