تناول الجبن واحصل على ألف دولار.. إليك ما يريد الباحثون معرفته بهذا الاختبار

2023/01/28 | 15:57 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يبحث موقع "Sleep Junkie" عن خمسة أشخاص لاختبار النظرية القائلة بإنّ تناول الجبن قبل النوم يجعلك تحلم بكوابيس.تناول الجبن كل ليلة، في الوقت عينه قبل الخلود للنوم، واكتب مدى جودة نومك وأي أحلام أو كوابيس راودتك

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