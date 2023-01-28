2023/01/28 | 15:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، اليوم السبت، أن “إعادة فتح المغرب سفارتها في العراق، يتناسب مع حجم العلاقات التاريخية بين البلدين”.وقال فؤاد حسين، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره المغربي ناصر بوريطة، الذي يزور بغداد إن “خطوة المغرب في افتتاح سفارتها ستكون منطلق لشراكة تنسجم وحجم العلاقات التاريخية بين الجانبين”، مؤكدا أن “هناك حاجة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يشيد بقرار المغرب اعادة فتح سفارته في بغداد) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يشيد بقرار المغرب اعادة فتح سفارته في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).