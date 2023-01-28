2023/01/28 | 16:16 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت وكالة الاستخبارات، اليوم السبت، ضبط كميات كبيرة من الأدوية المهربة تقدر 50 طن.وذكرت الوكالة في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/أن “وكالة الاستخبارات تواصل عملياتها الامنية بمتابعة عناصر الجريمة المنظمة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ضبط ادوية مهربة تقدر بـ 50 طناً في بغداد المركز الخبري الوطني.

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