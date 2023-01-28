قتلى ومعتقلون وتفكك مجتمعي.. العراق يواجه آفة المخدرات

2023/01/28 | 16:16 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رغم الجهود الرسمية العراقية لمجابهة انتشار المخدرات بالبلاد حيث تدخل الشرطة بمواجهات شبه يومية مع عصابات في عدة مناطق، فإن تعاطي المخدرات يتسع.كما أن جهودا مدنية تبذل في سبيل علاج المتعاطين.

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