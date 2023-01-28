شكوى قضائية ضد محافظي المركزي العراقي السابق والحالي

2023/01/28 | 16:21 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفع برلماني عراقي، شكوى قضائية ضد

محافظي البنك المركزي العراقي الحالي

علي محسن العلاق، والسابق مصطفى غالب

مخيف، لتسببهما "ضياع واستنزاف ملايين

الدولارات".

وقال النائب احمد مجيد، وفق كتاب رسمي

موجه ال

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