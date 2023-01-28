العراق يطلب من المغرب السماح لمواطنيه بزيارة أراضيها وتقديم التسهيلات لهم

2023/01/28 | 16:21 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا وزير الخارجية فؤاد حسين، اليوم

السبت، الحكومة المغربية بالسماح

للعراقيين الراغبين بزيارة أراضيها

وتقديم التسهيلات اللازمة لهم في هذا

الإطار.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده حسين مع

نظيره المغربي ناصر

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