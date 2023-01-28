الاستخبارات تضبط 50 طناً من الأدوية المهربة وتغلق صيدليات وتعتقل متهمين

2023/01/28 | 16:24 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، اليوم السبت، ضبط كميات كبيرة من الادوية المهربة تقدر بـ (50) طناً، فيما أشارت إلى غلق عدد من الصيدليات الوهمية والقبض على (17) متهماً في بغداد وديالى ونينوى.

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