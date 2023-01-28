وزير التربية: عملية الإعفاء من المهام مستمرة حتى الوصول إلى عمل حقيقي على أرض الواقع

2023/01/28 | 16:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

قال وزير التربية، براهيم نامس الجبوري، اليوم السبت، إن عملية الإعفاء من المهام مستمرة حتى الوصول إلى عمل حقيقي على أرض الواقع.

ووجه الجبوري خلال اجتماع مع إدارة مشروع الوزارة رقم واحد، بـ"سحب يد الشركات المتلكئة في المشروع و حث الشركات الأخرى على إنهاء المشاريع المستلمة بعد حل القضايا العالقة بشكل عاجل خلال العام الحالي".

وأكد الجبوري، وفق بيان أورده مكتبه الإعلامي وتلقته (بغداد اليوم) على أن "الخطة الموضوعة ثبتت تَسَلُّم 200 مدرسة ضمن مشروع الوزارة رقم واحد هذا العام ، موضحاً بأن عملية الإعفاء من المشروع و أقسامه مستمرة، وأن الخميس الماضي شهد انطلاق العمل في بعض المشاريع المتلكئة".

وأكمل قائلا: إنه سيبقى "المتابع الأول والراصد للمشروع يومياً من الصباح لغاية ساعات الليل المتأخرة وصولاً إلى حلٍ نهائي في موضوع الأبنية المدرسية و توفير بيئة تعليمية جيدة لأبنائنا الطلبة".

وحضر الاجتماع مدير عام التخطيط صفاء الجابري؛ "لمناقشة تفعيل ملف الأبنية المدرسية"، بحسب البيان.

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