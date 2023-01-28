بالوثيقة.. تغيير مدير عام شركة توزيع كهرباء الفرات الأوسط

2023/01/28 | 16:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

قررت وزارة الكهرباء، إنهاء تكليف جابر محمد مزيد من مهام مدير عام شركة توزيع كهرباء الفرات الأوسط.

وبحسب كتاب أمضى عليه وزير الكهرباء زياد علي فاضل، تم تكليف سرمد علي جابر، مديرا عاما لشركة توزيع كهرباء الفرات الأوسط.

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