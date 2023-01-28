دراسة تكشف كيف يُبطئ تناول

2023/01/28 | 16:44 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نريد جميعًا إبقاء دماغنا حادًا، وإحدى الطرق للمساعدة على إبطاء فقدان الذاكرة تتمثّل بتناول المزيد من الفلافانول.

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