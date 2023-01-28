2023/01/28 | 16:45 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: qxv6zXVz6Sk

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مجلس النواب يعقد جلسته اليوم لمناقشة عدد من مشاريع القوانين جابر جمال - مراسل الرشيد) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مجلس النواب يعقد جلسته اليوم لمناقشة عدد من مشاريع القوانين جابر جمال - مراسل الرشيد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).