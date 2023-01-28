خمسة رجال روس يعيشون في مطار كوري جنوبي منذ شهور هربا من التجنيد الإلزامي

2023/01/28 | 16:45 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تقطعت السبل بخمسة رجال روس فروا من البلاد بعد أمر التعبئة العسكرية الذي أصدرته موسكو في سبتمبر الماضي، حيث لا يزالون عالقون في مطار إنتشون الدولي في كوريا الجنوبية منذ عدة أشهر بعد أن رفضت السلطات دخولهم البلاد.

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