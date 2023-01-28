3 قتلى في قصف روسي لمدينة شرق أوكرانيا

2023/01/28 | 16:45 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كييف – (رويترز)

قتل ثلاثة أشخاص وأصيب اثنان آخران على الأقل بعدما قصفت القوات الروسية حياً سكنياً في مدينة كوستيانتينيفكا بشرق أوكرانيا، وذلك حسبما قال حاكم المنطقة السبت.

وكتب الحاكم بافلو كيريلينكو على تيليجرام: إن أضراراً لحقت بأربعة مبان سكنية وفندق، وإن رجال الإنقاذ ومسؤولي الشرطة في الموقع «ليوثقوا بعناية جريمة أخرى ارتكبها المحتلون الروس».

وفي وقت سابق، السبت، قال كيريلينكو إن أربعة أشخاص قتلوا وأصيب ما لا يقل عن سبعة في ضربات روسية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمس الجمعة: إن الوضع على الجبهة لا يزال محتدماً بشدة، خاصة في منطقة دونيتسك الشرقية حيث تكثف روسيا هجومها.

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