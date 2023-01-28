2023/01/28 | 16:45 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عشرات النواب العراقيين يقدمون طلبا مستعجلا لاستضافة السوداني حول ازمة ارتفاع الدولار أمام الدينار

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالوثائق ..



عشرات النواب العراقيين يقدمون طلبا مستعجلا لاستضافة السوداني حول ازمة ارتفاع الدولار أمام الدينار قناة التغيير الفضائية.

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