2023/01/28 | 16:46 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 28 يناير، 2023 بغداد/المسلة: طالبت النائب عالية نصيف، السبت 28 / 1 / 2023، من...

ظهرت المقالة نواب يدعون الى منع توقيع عقد مع شركة فاسدة بقيمة 51 مليون دولار لتطوير محطة كهربائية أولاً على المسلة.

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