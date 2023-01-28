2023/01/28 | 16:46 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 28 يناير، 2023 بغداد/المسلة: أعلنت شركة ترافيغورا عملاقة تجارة السلع الأولية إنهاء علاقتها مع حكومة...

ظهرت المقالة شركة ترافيغورا تعلن إنهاء صفقة النفط مع إقليم كردستان بعد فشل التفاوض أولاً على المسلة.

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