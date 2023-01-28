اجتماع لقادة أمنيين لبحث ديمومة الاستقرار الأمني في بغداد

2023/01/28 | 16:48 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أكد نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن قيس المحمداوي، اليوم السبت، أهمية تضافر الجهود لاستتباب الأمن وتعزيز هيبة وسلطة القانون والحفاظ على أمن المواطنين في بغداد.

وقال بيان للقيادة إن” الفريق الركن قيس المحمداوي نائب قائد العمليات المشتركة، التقى في مكتبه قائد عمليات بغداد وقائد قوات حفظ القانون”.وأضاف البيان، أنه” في بداية اللقاء ناقش الفريق المحمداوي معهما الأوضاع الأمنية في العاصمة بغداد وآخر الواجبات والمهام التي تقوم بها القوات الأمنية التي ضمن هذا القاطع”.وأكد نائب قائد العمليات المشتركة، وفقا للبيان، على أهمية “تضافر الجهود من أجل استتباب الأمن وتعزيز هيبة وسلطة القانون والحفاظ على أمن المواطنين والأهداف الحيوية والممتلكات العامة والخاصة وديمومة الأمن الاستقرار وبسط القانون في العاصمة بغداد”.

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