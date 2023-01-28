العامري عن آخر التطورات في فلسطين: فخورون أن نلمس ثمةَ تطورا على الفعل المقاوم

2023/01/28 | 17:07 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيان === بسم الله الرحمن الرحيم نعرب عن إدانتنا البالغة للأعمال العدوانية التي دأبت سلطات الأحتلال الصهيوني على إرتكابها بحق الشعب الفلسطيني الشقيق.كما نؤكد أن الكيان الصهيوني والداعمين له هم وحدهم مَن يتحملون مسؤولية التطورات الأخيرة.اذ إن مايقوم به الفلسطينيون الشجعان من أعمال مقاومة هو حق طبيعي ومشروع لشعب أُستبيحَت أرضه وأُنتهكَت حقوقه […]

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