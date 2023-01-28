الأمم المتحدة: الجوع في سوريا بلغ مستويات قياسية

2023/01/28 | 17:17 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر برنامج الأغذية العالمي التابع

للأمم المتحدة، الجمعة، من أن معدلات

الجوع في سوريا بلغت مستويات قياسية .

وقال البرنامج في بيان، إنه بعد نحو 12

عاماً على اندلاع النزاع “لا يعرف 12

مليون شخص من أين س

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