الهدر التعليمي والكوادر الوسطية

2023/01/28 | 17:17 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: محمد فخري المولى

الهدر التعليمي من المفردات المهمة

التي ترافق العملية التربوية

التعليمية، أساس الهدر اقتصادي لذا

نضعه ضمن ركن اقتصاديات المعرفة.

وزارة التربية من الوزارات التي تنظر

للهدر بمنظو

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