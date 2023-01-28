المواطن والدولار .. الصاعد النازل

2023/01/28 | 17:17 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: محمد فخري المولى

انخفاض سعر الصرف لقيمة العُملة

المحلية أو ارتفاعها مقابل العملات

الخارجية ومنها الدولار تفصيل طبيعي

بسوق المال والتجارة ولولا هذه

المضاربات الطبيعية لما كان هناك تجار

وتجارة وس

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